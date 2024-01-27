«Вольфсбург» и «Кёльн» набрали по очку

«Вольфсбург» и «Кёльн» провели малособытийный матч в чемпионате Германии. В более-менее равной борьбе команды не так часто били по воротам, но голы были - в течение двух минут команды обменялись результативными попытками. На 38-й минуте Мориц Дженц перехватил навес, но Фариде Алиду эффектным ударом головой открыл счет. В ответ Кевин Паредес прицельно пробил из пределов штрафной - 1:1.

Хозяева поля идут на 11-м месте, «козлы» на очко опережают соперников с последнего места.