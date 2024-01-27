«Вольфсбург» и «Кёльн» набрали по очку

«Вольфсбург» и «Кёльн» провели малособытийный матч в чемпионате Германии. В более-менее равной борьбе команды не так часто били по воротам, но голы были - в течение двух минут команды обменялись результативными попытками. На 38-й минуте Мориц Дженц перехватил навес, но Фариде Алиду эффектным ударом головой открыл счет. В ответ Кевин Паредес прицельно пробил из пределов штрафной - 1:1.
Хозяева поля идут на 11-м месте, «козлы» на очко опережают соперников с последнего места.
Протокол игры
|38'Алиду Фариде (0:1)
|(1:1) Паредес Кевин40'
Кастельс Коэн•Меле Йоаким 68'82' (Фишер Килиан (82') •Лакруа Максанс• 77'Дженц Мориц•Рожерио да Силва•Сванберг Маттиас• 57'Вранкс Астер•Черны Вацлав71' (Баку Ридле (71') •Майер Ловро71' (Томаш Тьягу (71') •Паредес Кевин• 73'Винд Йонас82' (Dzenan Pejcinovic (82') 90'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно 44'62' (Карстенсен Расмус (62') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Финкгрефе Макс•Мартель Эрик•Гусенбашич Денис• 77'Любичич Деян 45'76' (Диль Юстин (76') •Кайнц Флориан87' (Кристенсен Якоб (87') •Алиду Фариде63' (Майна Линтон (63') •Тилманн Ян87' (Дитц Флориан (87')
Запасные: Килиан Лука•Хайнц Доминик•Пентке Филипп•Адамян Саркис
27 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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