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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» и «Кёльн» набрали по очку

27 Января 2024 • 19:40 Комментировать
Вольфсбург
1:1
Кёльн
окончен

«Вольфсбург» и «Кёльн» провели малособытийный матч в чемпионате Германии. В более-менее равной борьбе команды не так часто били по воротам, но голы были - в течение двух минут команды обменялись результативными попытками. На 38-й минуте Мориц Дженц перехватил навес, но Фариде Алиду эффектным ударом головой открыл счет. В ответ Кевин Паредес прицельно пробил из пределов штрафной - 1:1.

Хозяева поля идут на 11-м месте, «козлы» на очко опережают соперников с последнего места.

Протокол игры  
Вольфсбург1:1Кёльн
  38'Алиду Фариде (0:1)
(1:1) Паредес Кевин40'  
Кастельс КоэнМеле Йоаким  68' 82' (Фишер Килиан ( 82') Лакруа Максанс  77'Дженц МорицРожерио да СилваСванберг Маттиас  57'Вранкс АстерЧерны Вацлав 71' (Баку Ридле ( 71') Майер Ловро 71' (Томаш Тьягу ( 71') Паредес Кевин  73'Винд Йонас 82' (Dzenan Pejcinovic ( 82'  90')
Запасные: Каминьски ЯкубПерван ПаваоЗесигер СедрикБорнаув Себастьян
Швебе МарвинШмиц Бенно  44' 62' (Карстенсен Расмус ( 62') Хюберс ТимоШабо ЮлианФинкгрефе МаксМартель ЭрикГусенбашич Денис  77'Любичич Деян  45' 76' (Диль Юстин ( 76') Кайнц Флориан 87' (Кристенсен Якоб ( 87') Алиду Фариде 63' (Майна Линтон ( 63') Тилманн Ян 87' (Дитц Флориан ( 87')
Запасные: Килиан ЛукаХайнц ДоминикПентке ФилиппАдамян Саркис
27 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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