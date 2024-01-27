«Хоффенхайму» не удалось дожать «Хайденхайм»

В субботу «Хоффенхайм» выглядел лучше «Хайденхайма» в домашнем матче, но пропустил первым и остался без победы. На 29-й минуте Эрен Динкчи в контратаке нанес результативный удар. В начале второго тайма игра рукой Бенедикта Гимбера - пенальти, Андрей Крамарич хладнокровно реализовал свой шанс - 1:1. В оставшееся время лучший момент был у того же Крамарича, но дальняя попытка получилась минимально неточной.
«Хоффенхайм» остается восьмым, гости делят девятое место.
Протокол игры
|29'Динкчи Эрен (0:1)
|(1:1) Крамарич Андрей45'
Бауманн Оливер•Брукс Джон• 89'Гриллич Флориан• 90'Нсоки Стенли•Акпогума Кевин• 72'Стах Антон 59'63' (Сков Роберт (63') •Кадержабек Павел63' (Тохумджу Умут (63') •Прёмель Гриша•Крамарич Андрей86' (Бюльтер Мариус (86') •Вегхорст Ваут86' (Бишоф Том (86') •Бейер Максимилиан74' (Бебу Ила (74')
Запасные: Адамс Касим•Журасек Давид•Филипп Лука•Конте Бамбасе
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт46' (Зирслебен Тим (46') •Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен71' (Пирингер Марвин (71') •Бек Адриан71' (Сесса Кевин (71') •Малони Леннард•Шёппнер Ян90' (Тоеркауф Норман (90') •Бесте Ян-Никлас87' (Буш Марнон (87') •Кляйндинст Тим
Запасные: Пик Флориан•Шиммер Штефан•Айхер Витус•Доведан Никола
27 января. Стадион "Презеро Арена".
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