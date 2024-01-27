«Хоффенхайму» не удалось дожать «Хайденхайм»

В субботу «Хоффенхайм» выглядел лучше «Хайденхайма» в домашнем матче, но пропустил первым и остался без победы. На 29-й минуте Эрен Динкчи в контратаке нанес результативный удар. В начале второго тайма игра рукой Бенедикта Гимбера - пенальти, Андрей Крамарич хладнокровно реализовал свой шанс - 1:1. В оставшееся время лучший момент был у того же Крамарича, но дальняя попытка получилась минимально неточной.

«Хоффенхайм» остается восьмым, гости делят девятое место.