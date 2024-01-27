«Вердер» был сильнее «Фрайбурга»

«Вердер» и «Фрайбург» провели не самый событийный матч 19-го тура чемпионата Германии. Уже на девятой минуте Марвин Дукш с пенальти открыл счет, голкипер не угадал направление удара. С того же места результативно ответили гости - Винценцо Грифо направил мяч в угол ворот, а голкипер застыл по центру - 1:1. После перерыва Йенс Стаге стрелял издали и немного промахнулся. А вот Джастин Нжинма из-за штрафной пробил в цель - 2:1. Леонардо Биттенкорт мог снимать все вопросы, но направил мяч в штангу. На 90-й минуте бременцы забили-таки третий мяч, Хулиан Малатини отличился.

«Вердер» уже девятый, гости - седьмые.