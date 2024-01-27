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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» был сильнее «Фрайбурга»

27 Января 2024 • 19:32 Комментировать
Вердер
3:1
Фрайбург
окончен

«Вердер» и «Фрайбург» провели не самый событийный матч 19-го тура чемпионата Германии. Уже на девятой минуте Марвин Дукш с пенальти открыл счет, голкипер не угадал направление удара. С того же места результативно ответили гости - Винценцо Грифо направил мяч в угол ворот, а голкипер застыл по центру - 1:1. После перерыва Йенс Стаге стрелял издали и немного промахнулся. А вот Джастин Нжинма из-за штрафной пробил в цель - 2:1. Леонардо Биттенкорт мог снимать все вопросы, но направил мяч в штангу. На 90-й минуте бременцы забили-таки третий мяч, Хулиан Малатини отличился.

«Вердер» уже девятый, гости - седьмые.

Протокол игры  
Вердер3:1Фрайбург
(1:0) Дукш Марвин9'  
  28'Грифо Винченцо (1:1)
(2:1) Нжинма Джастин53'  
(3:1) Малатини Хулиан90'  
Цеттерер МихаэльШтарк Никлас  51'Фридль МаркоЮнг АнтониАгу Феликс 90' (Малатини Хулиан ( 90') Линен Сенне  89'Деман ОливьеШмид Романо 72' (Вольтемаде Ник ( 72') Стаге Йенс 85' (Гросс Кристиан ( 85') Дукш Марвин 72' (Биттенкорт Леонардо ( 72') Нжинма Джастин 85' (Борре Рафаэль ( 85')
Запасные: Павленка ИржиКовнацки Давид
Атуболу НоаКюблер Лукас 71' (Хёфлер Николас ( 71') Гинтер МаттиасСильдиллия КилианнМакенго Жорди 71' (Салаи Аттила ( 71') Рохль Мерлин 80' (Филипп Максимилиан ( 80') Эггештайн МаксимилианВайсхаупт НоаХёлер ЛукасГрифо Винченцо 86' (Муслия Флоран ( 86') Грегорич Михаэль  90'
Запасные: Кайтель ЯнникМюллер ФлорианАдаму ЧуквубикеЙоханссон Райан
27 января. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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