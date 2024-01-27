«Вердер» был сильнее «Фрайбурга»

«Вердер» и «Фрайбург» провели не самый событийный матч 19-го тура чемпионата Германии. Уже на девятой минуте Марвин Дукш с пенальти открыл счет, голкипер не угадал направление удара. С того же места результативно ответили гости - Винценцо Грифо направил мяч в угол ворот, а голкипер застыл по центру - 1:1. После перерыва Йенс Стаге стрелял издали и немного промахнулся. А вот Джастин Нжинма из-за штрафной пробил в цель - 2:1. Леонардо Биттенкорт мог снимать все вопросы, но направил мяч в штангу. На 90-й минуте бременцы забили-таки третий мяч, Хулиан Малатини отличился.
«Вердер» уже девятый, гости - седьмые.
Протокол игры
|(1:0) Дукш Марвин9'
|28'Грифо Винченцо (1:1)
|(2:1) Нжинма Джастин53'
|(3:1) Малатини Хулиан90'
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас• 51'Фридль Марко•Юнг Антони•Агу Феликс90' (Малатини Хулиан (90') •Линен Сенне• 89'Деман Оливье•Шмид Романо72' (Вольтемаде Ник (72') •Стаге Йенс85' (Гросс Кристиан (85') •Дукш Марвин72' (Биттенкорт Леонардо (72') •Нжинма Джастин85' (Борре Рафаэль (85')
Запасные: Павленка Иржи•Ковнацки Давид
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас71' (Хёфлер Николас (71') •Гинтер Маттиас•Сильдиллия Килианн•Макенго Жорди71' (Салаи Аттила (71') •Рохль Мерлин80' (Филипп Максимилиан (80') •Эггештайн Максимилиан•Вайсхаупт Ноа•Хёлер Лукас•Грифо Винченцо86' (Муслия Флоран (86') •Грегорич Михаэль 90'
27 января. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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