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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» забил пять мячей конкурентам из «РБ Лейпцига»

27 Января 2024 • 19:30 Комментировать
Штутгарт
5:2
РБ Лейпциг
окончен

В 19-м туре Бундеслиги «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» вели борьбу за выход на третье место. Встреча получилась очень результативной, но первая четверть при этом прошла без моментов. Энцо Мийо встряхнул соперников, реализовав пенальти. Дениз Ундав удвоил перевес в быстрой атаке. Тут же Беньямин Шешко головой замкнул навес с угла поля - 2:1.

В начале второго тайма навес с левого фланга и скидка под удар Джейми Левелинга, и в третий раз мяч в сетке ворот гостей. Лои Опенда вернул интригу в проходе к воротам и метким ударом от линии штрафной - 3:2. Ундав в ответ забил ударом головой. Он же вскоре оформил хет-трик, нанеся два подряд удара по воротам, - 5:2.

Швабы оторвались от конкурентов в борьбе за третье место, противник идет следом и проигрывает четыре очка.

Протокол игры  
Штутгарт5:2РБ Лейпциг
(1:0) Мийо Энцо25'  
(2:0) Ундав Дениз30'  
  32'Шешко Беньямин (2:1)
(3:1) Левелинг Джейми48'  
  55'Опенда Лои (3:2)
(4:2) Ундав Дениз56'  
(5:2) Ундав Дениз75'  
Нюбель АлександрРуо АнтониЗагаду Дан-АксельАнтон Вальдемар  69'Вагноман Жоша 87' (Штенцель Паскаль ( 87') Мийо Энцо 84' (Ди Бенедетто Самуэле ( 84') Штиллер АнджелоМиттельштедт МаксимилианУндав Дениз 87' (Стеригу Леонидас ( 87') Левелинг Джейми 84' (Массимо Роберто ( 84') Фюрих Крис 90' (Милошевич Йован ( 90')
Запасные: Паула РаульХарагути ГенкиБредлов Фабиан
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед  16' 85' (Орбан Вилли ( 85') Клостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоРаум Давид  79'Баумгартнер Кристоф  43' 67' (Хенрихс Бенджамин ( 67') Зайвальд Николас 67' (Кампль Кевин ( 67') Шлагер Ксавер  5' 77' (Элмас Эльиф ( 77') Ольмо Дани 77' (Поульсен Юссуф ( 77') Опенда ЛоиШешко Беньямин
Запасные: Ятта НухаБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферГулачи Петер
27 января. Стадион "МХП-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Штутгарт

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