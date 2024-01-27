«Штутгарт» забил пять мячей конкурентам из «РБ Лейпцига»

В 19-м туре Бундеслиги «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» вели борьбу за выход на третье место. Встреча получилась очень результативной, но первая четверть при этом прошла без моментов. Энцо Мийо встряхнул соперников, реализовав пенальти. Дениз Ундав удвоил перевес в быстрой атаке. Тут же Беньямин Шешко головой замкнул навес с угла поля - 2:1.

В начале второго тайма навес с левого фланга и скидка под удар Джейми Левелинга, и в третий раз мяч в сетке ворот гостей. Лои Опенда вернул интригу в проходе к воротам и метким ударом от линии штрафной - 3:2. Ундав в ответ забил ударом головой. Он же вскоре оформил хет-трик, нанеся два подряд удара по воротам, - 5:2.

Швабы оторвались от конкурентов в борьбе за третье место, противник идет следом и проигрывает четыре очка.