​Анхелиньо может перейти в топ-клуб Серии А

Защитник Анхелиньо покидает «Галатасарай», за который он выступал с лета на правах аренды. Всё идёт к тому, что вторую часть сезона 27-летний футболист проведёт в итальянской «Роме».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Рома» вступила в переговорный процесс с «РБ Лейпцигом». Речь идёт об аренде Анхелиньо до июня с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

В первой части сезона 2023/2024 Анхелиньо провёл за «Галатасарай» 19 матчей. В них футболист записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

Отметим, что Анхелиньо прошёл через академию «Манчестер Сити».