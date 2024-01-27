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​Анхелиньо может перейти в топ-клуб Серии А

27 Января 2024 • 18:43 Комментировать

Защитник Анхелиньо покидает «Галатасарай», за который он выступал с лета на правах аренды. Всё идёт к тому, что вторую часть сезона 27-летний футболист проведёт в итальянской «Роме».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Рома» вступила в переговорный процесс с «РБ Лейпцигом». Речь идёт об аренде Анхелиньо до июня с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

В первой части сезона 2023/2024 Анхелиньо провёл за «Галатасарай» 19 матчей. В них футболист записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

Отметим, что Анхелиньо прошёл через академию «Манчестер Сити».

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Галатасарай Рома РБ Лейпциг Анхелиньо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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