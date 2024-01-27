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Чемпионат Германии. Бундеслига

Матч Бундеслиги прерывался из-за травмы судьи

27 Января 2024 • 18:10 Комментировать
Вольфсбург
1:1
Кёльн
1 1.83 X 3.80 2 4.40
2-й тайм

Субботний матч девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Кёльном» прерывался по ходу первого тайма из-за травмы бокового арбитра Торбена Сивера. Судя по информации из открытых источников, боковой судья пострадал из-за попадания мяча в лицо. В итоге к работе приступил четвёртый судья Николас Винтер, после чего игра была продолжена после некоторой паузы. 

На текущий момент «Вольфсбург» в турнирной таблице чемпионата Германии располагается на 11-й позиции. «Кёльн», в свою очередь, занимает 17-ю строчку, то есть находится в зоне вылета.

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