Матч Бундеслиги прерывался из-за травмы судьи

Субботний матч девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Кёльном» прерывался по ходу первого тайма из-за травмы бокового арбитра Торбена Сивера. Судя по информации из открытых источников, боковой судья пострадал из-за попадания мяча в лицо. В итоге к работе приступил четвёртый судья Николас Винтер, после чего игра была продолжена после некоторой паузы.

На текущий момент «Вольфсбург» в турнирной таблице чемпионата Германии располагается на 11-й позиции. «Кёльн», в свою очередь, занимает 17-ю строчку, то есть находится в зоне вылета.