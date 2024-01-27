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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Боэ уже в Мюнхене

27 Января 2024 • 15:10 Комментировать

Защитник Саша Боэ вот-вот станет игроком «Баварии». В социальных сетях появилось видео из Мюнхена, на котором 23-летний француз выходит из автомобиля. Судя по всему, в ближайшие часы Боэ пройдёт медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, защитник заключит трудовое соглашение с «Баварией».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что за зимний трансфер Боэ «Бавария» заплатит «Галатасараю» около 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Саша Боэ успел провести 31 матч. В них защитник записал на свой счёт два гола.

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч против «Аугсбурга», не пропустите текстовую трансляцию.

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Галатасарай Бавария Саша Боэ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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