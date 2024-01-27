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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» реализовал один момент и одолел «Майнц»

27 Января 2024 • 00:24 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Майнц
окончен

19-й тур чемпионата Германии открылся матчем «Айнтрахт» - «Майнц». Леандро Баррейро создал лучший момент первого тайма, но головой пробил мимо. Это была первая из двух попыток гостей угрожать воротам. На 73-й минуте Марио Гётце не смог пробить голкипера, но головой успешно сыграл на добивании.

Не очень событийный поединок принес «Айнтрахту» победу и чистое шестое место. Противник - последний.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:0Майнц
(1:0) Гётце Марио73'  
Трапп КевинТутаКох РобинПачо Вильям  24'Эбимбе Эрик 77' (Схири Эльес ( 77') Нкунку Нильс  34' 90' (Бута ( 90') Ларссон ХугоГётце Марио 81' (Роде Себастьян ( 81') Кнауфф Ансгар 90' (Макс Филипп ( 90') Ван де Бек Донни 46' (Шаиби Фарес ( 46') Калайджич Саша
Запасные: Граль ЙенсНганкам ЖессикХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Центнер РобинВан дер Берг СеппКор Доминик 82' (Лайч Максим ( 82') Каси Антони 82' (Папела Мервиль ( 82') Видмер Сильван  40' 87' (Да Коста Данни ( 87') Краусс ТомМвене ФиллиппРихтер Марко 76' (Ажорк Людовик ( 76') Баррейро ЛеандроОнисиво КаримБуркардт Джонатан
Запасные: Мамутович ДавидБац ДаниэльГилавоги Жошуа
26 января. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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