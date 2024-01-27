«Айнтрахт» реализовал один момент и одолел «Майнц»

19-й тур чемпионата Германии открылся матчем «Айнтрахт» - «Майнц». Леандро Баррейро создал лучший момент первого тайма, но головой пробил мимо. Это была первая из двух попыток гостей угрожать воротам. На 73-й минуте Марио Гётце не смог пробить голкипера, но головой успешно сыграл на добивании.

Не очень событийный поединок принес «Айнтрахту» победу и чистое шестое место. Противник - последний.