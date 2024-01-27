«Айнтрахт» реализовал один момент и одолел «Майнц»

19-й тур чемпионата Германии открылся матчем «Айнтрахт» - «Майнц». Леандро Баррейро создал лучший момент первого тайма, но головой пробил мимо. Это была первая из двух попыток гостей угрожать воротам. На 73-й минуте Марио Гётце не смог пробить голкипера, но головой успешно сыграл на добивании.
Не очень событийный поединок принес «Айнтрахту» победу и чистое шестое место. Противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Гётце Марио73'
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям• 24'Эбимбе Эрик77' (Схири Эльес (77') •Нкунку Нильс 34'90' (Бута (90') •Ларссон Хуго•Гётце Марио81' (Роде Себастьян (81') •Кнауфф Ансгар90' (Макс Филипп (90') •Ван де Бек Донни46' (Шаиби Фарес (46') •Калайджич Саша
Запасные: Граль Йенс•Нганкам Жессик•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
Центнер Робин•Ван дер Берг Сепп•Кор Доминик82' (Лайч Максим (82') •Каси Антони82' (Папела Мервиль (82') •Видмер Сильван 40'87' (Да Коста Данни (87') •Краусс Том•Мвене Филлипп•Рихтер Марко76' (Ажорк Людовик (76') •Баррейро Леандро•Онисиво Карим•Буркардт Джонатан
Запасные: Мамутович Давид•Бац Даниэль•Гилавоги Жошуа
26 января. Стадион "Дойче банк Парк".
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