​Инсайдер Романо подтверждает переход Боэ в «Баварию»

«Бавария» оформляет трансфер Саши Боэ из «Галатасарая». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях пишет о том, что мюнхенский гранд договорился о трансфере и со стамбульскими «львами», и с самим игроком. В ближайшее время Боэ, выступающий на позиции правого защитника, отправится на медицинское обследование.

Ранее появлялась информация о том, что «Бавария» заплатит за 23-летнего Боэ 30 миллионов евро. Заработок «Галатасарая» в рамках этой сделки может вырасти за счёт прописанных бонусных выплат.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 27 января – против «Аугсбурга».