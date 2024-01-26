Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Инсайдер Романо подтверждает переход Боэ в «Баварию»

26 Января 2024 • 19:37 Комментировать

«Бавария» оформляет трансфер Саши Боэ из «Галатасарая». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях пишет о том, что мюнхенский гранд договорился о трансфере и со стамбульскими «львами», и с самим игроком. В ближайшее время Боэ, выступающий на позиции правого защитника, отправится на медицинское обследование.

Ранее появлялась информация о том, что «Бавария» заплатит за 23-летнего Боэ 30 миллионов евро. Заработок «Галатасарая» в рамках этой сделки может вырасти за счёт прописанных бонусных выплат.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 27 января – против «Аугсбурга».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария Саша Боэ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.01.24 в 22:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Майнц Майнц
1.92 3.75 3.85
Видео
27.01.24 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария Бавария
7.40 5.80 1.34
Видео
27.01.24 в 17:30
Вердер Вердер
Фрайбург Фрайбург
2.60 3.60 2.60
Видео
27.01.24 в 17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Хайденхайм Хайденхайм
1.66 4.30 4.70
Видео
27.01.24 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2.60 3.70 2.55
Видео
27.01.24 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Кёльн Кёльн
1.85 3.75 4.10
Видео
27.01.24 в 20:30
Байер Л Байер Л
Боруссия М Боруссия М
1.26 6.60 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
19:37 · Германия. Бундеслига
​Инсайдер Романо подтверждает переход Боэ в «Баварию»
18:47 · Германия. Бундеслига
Белица: Хочу извиниться перед Лероем Сане
18:37 · Германия. Бундеслига
​Пол Паркер: «Кейн эгоистичен, в Англии все смеются над ним»
17:47 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» договорилась о трансфере защитника
16:56 · Англия. Премьер-лига
​Тухель отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
16:51 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит матч «Баварии» - Тухель назвал причину
16:38 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо ответил, готов ли заменить Клоппа в «Ливерпуле»
12:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» увеличила предложение по Боэ слухи
12:07 · Германия. Бундеслига
Боэ готов отправиться в Мюнхен
02:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обозначила испанского полузащитника в качестве приоритетной цели на лето слухи
01:36 · Германия. Бундеслига
Романо: «Бавария» – единственный клуб, ведущий переговоры по Боэ»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Названа причина отказа «Баварии» от Филлипса слухи
00:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии Дайер останется в «Баварии» до 2025 года
25 Января
23:15 · Германия. Бундеслига
Джака ответил на вопрос о возможном уходе Хаби Алонсо из «Байера»
22:53 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую сумму «Бавария» готова заплатить за Боэ слухи
Все новости
Рекомендуем