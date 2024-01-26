​Пол Паркер: «Кейн эгоистичен, в Англии все смеются над ним»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о форварде «Баварии» Гарри Кейне.

«Хоть я и не большой фанат Кейна, нужно уважать то, сколько голов он забивает. Это определённо впечатляет. Но проблема в том, что он сосредоточен только на том, чтобы побить рекорд Левандовски. Это единственное, что его волнует.

Он очень эгоистичен. Посмотрите, как над ним все смеются в Англии. Люди говорили о том, что он едет за трофеями, но пока он ничего не выигрывает. А у «Тоттенхэма» дела идут хорошо. Я был прав, когда говорил, что без Кейна «Тоттенхэму» лучше. Они должны быть рады, что Гарри ушёл», - цитирует Паркера портал Goal со ссылкой на Wettfreunde.

С Гарри Кейном «Бавария» проиграла в Суперкубке Германии и вылетела из Кубка Германии. Что до Бундеслиги, то сейчас команда занимает второе место в таблице.