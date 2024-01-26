​«Бавария» договорилась о трансфере защитника

«Бавария» всё-таки усилит правый фланг обороны в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, мюнхенский гранд согласовал с «Галатасараем» трансфер Саши Боэ за 30 миллионов евро. Сумма сделки может вырасти за счёт бонусных выплат.

Отмечается, что в субботу утром Боэ отправится в Мюнхен для прохождения медицинского обследования. Если проблем выявлено не будет, то 23-летний футболист подпишет контракт с «Баварией».

Саша Боэ является воспитанником французского «Ренна». За «Галатасарай» этот футболист выступает с лета 2021 года.