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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джака ответил на вопрос о возможном уходе Хаби Алонсо из «Байера»

25 Января 2024 • 23:15 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия М
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27.01 20:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал будущее главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Фармацевты» возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги после 18 туров, на четыре очка опережая «Баварию». Именно Алонсо считается одним из главных кандидатов на пост нового рулевого мюнхенцев в случае увольнения Томаса Тухеля.

«У нас совершенно нет ощущения, что тренер думает о другой работе. Мы видим его каждый день, и на тренировках он бегает чуть ли не больше нас. Нам передаётся его голод, желание побеждать. Это будет неизменно, пока он здесь. Думаю, ему самому нравится работать с такой командой», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Джаки.

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Хаби Алонсо Гранит Джака Байер ещё теги

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