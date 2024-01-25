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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«ПСЖ» отклонил первое предложение по Экитике из Германии

25 Января 2024 • 15:40 Комментировать

Нападающий Уго Экитике находится на радаре «Айнтрахта» из Франкфурта. Впрочем, «ПСЖ» отклонил первое предложение по трансферу 21-летнего нападающего. Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс.

В предложении речь шла об аренде до конца сезона с опцией выкупа за 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат.

В сезоне 2023/2024 Уго Экитике поучаствовал только в одном матче «ПСЖ». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого форварда в 15 миллионов евро.

Добавим, что «Айнтрахт» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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