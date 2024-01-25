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Чемпионат Германии. Бундеслига

Булыкин рассказал, за счёт чего «Байер» лидирует в чемпионате Германии эксклюзив

25 Января 2024 • 18:50 Комментировать

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил причины лидерства команды в Бундеслиге.

Леверкузенский клуб после 18 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 48 очками. «Бавария», идущая на второй строчке, отстаёт на четыре очка.

«Я думаю, это чудное преобразование. Было даже в моё время, когда «Байер» шёл на втором месте весь сезон, а в конце опустился на пятое место. Самое главное – не расслабиться в конце. «Байер» хорошо идёт, и в этом заслуга Алонсо, но я думаю, ещё и заслуга Рольфеса и Кисслинга, с которыми я играл и обучался в УЕФА. Грамотное взаимодействие с тренером и понимание всех процессов и даёт такой результат.

Вдвойне приятно это видеть, во-первых, потому что я там играл. А, во-вторых, потому что мои друзья уже возглавляют клуб и приводят его к таким результатам.

Конечно, хочется, чтобы их перестали называть Неверкузеном, и чтобы выиграли чемпионат. При следующей встрече с выпускниками УЕФА это отметим и поздравим их», — сказал Булыкин.


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Дмитрий Булыкин Бундеслига Байер ещё теги
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