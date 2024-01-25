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Чемпионат Германии. Бундеслига

За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге

25 Января 2024 • 15:10 Комментировать

Леверкузенский «Байер» за 18 туров Бундеслиги ни разу не проиграл и лидирует в Бундеслиге. «Аспириновые» реально претендуют на то, чтобы прервать гегемонию «Баварии». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, как к этому пришёл «Байер».

Хаби Алонсо – главное слагаемое успеха

Очевидно, что основным создателем текущего успеха «Байера» является главный тренер Хаби Алонсо. Баск шёл к этому постепенно. Несмотря на внушительную карьеру, Хаби Алонсо начал тренерскую деятельность с работы с детьми в мадридском «Реале», затем вернулся в родной «Реал Сосьедад», где принял вторую команду. Под его руководством команды добивались результата, но сам специалист отмечал, что для него на первом месте игра и подготовка футболистов.

В «Байере» Хаби Алонсо принял главную команду, но продолжает следовать своим принципам. С одной стороны, леверкузенцы показывают очень красивую игру – по этому показателю они едва ли не лучшие в мире. Это заметно и визуально, и по всем продвинутым метрикам. С другой стороны, подопечные Алонсо растут на глазах. Летом «Байеру» будет сложно удержать своих лидеров, но зато клуб сможет неплохо заработать.

Баска по ходу сезона сватали в «Реал» и «Баварию». В Мадриде его уже не ждут после продления контракта с Карло Анчелотти, а вот в Мюнхене он летом вполне может оказаться. Правда, хочется, чтобы Алонсо не спешил. Уж очень интересно будет посмотреть на него в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Удачная селекция

Можно восторгаться Хаби Алонсо, но нельзя не отметить успех селекции леверкузенцев. Летом в команду пришло несколько футболистов, которые оказались стопроцентными попаданиями. Форвард Виктор Бонифасе в 16 матчах Бундеслиги забил 10 голов и сделал 7 ассистов. Гранит Джака, перешедший из лондонского «Арсенала», добавил агрессии в центре поля и активно занимается продвижением мяча. Йонас Хофманн также в середине поля строит игру команды. Защитник Алехандро Гримальдо мало того, что здорово действует в обороне и продвигает мяч, но ещё и своими штрафными приносит важные очки команде. При этом на этот квартет «Байер» потратил меньше денег, чем выручил за продажу Муссы Диаби в «Астон Виллу».

Конечно, и в селекции не всё идеально. Летом самым дорогим приобретением «Байера» был Нейтан Телла. За 24-летнего нигерийца «аспириновые» выложили 23,3 миллиона евро, но тот обосновался на скамейке запасных. И всё же Телла как раз выглядит исключением, в то время как правило иное.

Кризис конкурентов

«Байером» можно и нужно восторгаться в этом сезоне. Леверкузенцы здорово играют и проделывают отличную работу как клуб. Однако надо брать в расчет и тот факт, что конкуренты находятся не в лучшей форме. «Бавария» выглядит не очень здорово, и уже ходят разговоры, что Томас Тухель может покинуть свой пост по окончании сезона. Большой вопрос, на сколько бы мюнхенцы отставали, не будь в их составе Гарри Кейна. Дортмундская «Боруссия» провалила первую часть сезона, до сих пор не добравшись до топ-4. «Лейпциг» тоже выглядит не очень здорово. Нагляднее всего проблемы привычных претендентов на высокие места доказывает третья строчка скромного «Штутгарта».

«Байер» пока идеально пользуется ошибками конкурентов. «Боруссия» и «Лейпциг» уже отстали так далеко, что шансов на чемпионство не имеют. Главным соперником остаётся «Бавария». Во второй части сезона мюнхенцы будут тратить силы на Лигу чемпионов, что на руку «аспириновым». «Байер», конечно, ожидают матчи Лиги Европы, но Хаби Алонсо точно пожертвует этим турниром, если встанет выбор.

Так или иначе, все с нетерпением ждут 10 февраля, когда леверкузенцы примут «Баварию». Возможно, этот матч и станет решающим.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Бундеслига Байер ещё теги
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