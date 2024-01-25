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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель под давлением: «Бавария» должна думать о новом тренере

25 Января 2024 • 13:00 Комментировать

Роман Томаса Тухеля и «Баварии» не выглядит пока успешным. Год назад наставник возглавил мюнхенцев, но не справляется с задачами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ожидает новой смены вектора клуба

Тухель не соответствует ожиданиям

Когда в марте прошлого года «Бавария» решила уволить Юлиана Нагельсманна, это решение вызвало удивление. Мюнхенцы уверенно шли в Лиге чемпионов, боролись за титул в Бундеслиге и показывали хороший футбол. При этом не забывайте, что Нагельсманн добивался результатов на фоне потери Роберта Левандовски. Увольнение наставника объяснили как-то очень невнятно, мол, он съездил в горы вместо того, чтобы готовить команду.

Тухель приходил как тренер, который должен был воспользоваться своим большим опытом, чем у Нагельсманна, и решить все проблемы. Однако по факту ничего этого не происходит. В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом, но исключительно за счёт везения. В последнем туре судьба титула была в руках «Боруссии», которая просто умудрилась дома не победить. Летом Тухель получил усиление, о котором Нагельсманн и не мечтал: Ким и Кейн. Однако «Бавария» проиграла Суперкубок Германии, вылетела из Кубка и отстаёт в таблице Бундеслиги от «Байера». Спустя почти год крайне сложно ответить на вопрос, чем Тухель оказался лучше Нагельсманна.

Проявляются конфликтные черты Тухеля

Томас Тухель по своей натуре человек довольно конфликтный. И в «Боруссии», и в «ПСЖ», и в «Челси» случались разные размолвки специалиста с окружающими людьми. Как правило, речь шла о конфликтах с руководством. Однако в «Баварии» у наставника складываются не лучшие отношения с футболистами.

По данным прессы, Йозуа Киммих и Леон Горецка не очень довольны своим положением в клубе при тренере. Первый и вовсе летом может уйти. Невооруженным глазом видно, что он серьёзно сдал по игре под руководством Тухеля, причём объективных причин к тому нет. Не выглядит счастливым в Мюнхене и Альфонсо Дэвис, которого зовёт «Реал».

Сам Тухель всё резче начинает общаться с журналистами на пресс-конференциях, что подтверждает нервозность тренера.

Будет ли «Бавария» искать нового тренера?

Очевидно, что под Тухелем кресло шатается. Тем не менее прямо сейчас «Бавария» менять тренера точно не будет. Год назад увольнение Нагельсманна выглядело поспешным, и многим тогда казалось, что «Бавария» торопилась, пока Тухель был свободен. То есть в Мюнхене не столько хотели устроить старого наставника, сколько пригласить именно свободного. Не зря Тухель жил в Мюнхене и ходил на матчи «Баварии». Сейчас же у мюнхенцев нет потенциальной замены наставника. Учитывая же, что ситуация не критичная, потребности убирать Тухеля просто нет.
Однако по итогам сезона ситуация может измениться. Если «Бавария» не выиграет Лигу чемпионов, а ещё и уступит в Бундеслиге, то Тухелю сохранить свой пост будет крайне сложно. Вдобавок к этому, по данным медиа, немец может вернуться в Англию, где его называют кандидатом на пост наставника в «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл», если в этих клубах случатся отставки. «Бавария» же может воспользоваться этой возможностью.

Главным кандидатом на замену Тухеля в Мюнхене сейчас выглядит Хаби Алонсо, который зажигает с «Байером». Другим претендентом кажется Зинедин Зидан, который засиделся, при этом «Бавария» соответствует его высоким стандартам. Явно будут и другие претенденты, мюнхенцы уж точно не останутся без статусного наставника.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Бундеслига Томас Тухель Байер ещё теги
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