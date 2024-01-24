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Рейна близок к переходу в «Марсель»

24 Января 2024 • 14:28 Комментировать
Кёльн
0:4
Боруссия Д

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна приблизился к переезду во французский чемпионат.

По информации сайта журналиста Джанлуки ди Марцио, переговоры по трансферу американского игрока в «Марсель» находятся на продвинутой стадии. В сделке лично заинтересован главный тренер клуба Лиги 1 Дженнаро Гаттузо. Условия возможного трансфера не разглашаются.

В нынешнем сезоне Рейна провёл всего 13 матчей в рамках всех состязаний, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

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