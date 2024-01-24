«Бавария» решила судьбу Тухеля

В мюнхенской «Баварии» определились с будущим Томаса Тухеля. По сообщениям журналистов Bayern & Germany, руководство немецкого гранда не собирается увольнять специалиста, несмотря на нестабильные результаты в Бундеслиге.

Почетный президент клуба Ули Хёнесс хочет, чтобы Тухель полностью отработал свой контракт. Трудовое соглашение специалиста с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что в минувший уик-энд «Бавария» на своем поле сенсационно проиграла бременскому «Вердеру» со счетом 0:1. В настоящий момент мюнхенский гранд отстает от лидирующего «Байера» на семь баллов.