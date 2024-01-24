​Фаны требуют от Адейеми бросить свою девушку - он вынужден защищать её

Дела Карима Адейеми в последнее время идут не лучшим образом, он получил травму и это не позволяет ему улучшать свои игровые и статистические показатели. Очень сильно по этому поводу встревожены болельщики - дело в том, что Адейеми не устает блистать в социальных сетях рядом со своей подругой, швейцарской рэп-исполнительницой Лореданой.

Фанаты не без оснований считают, что Адейеми перестал должным образом служить «Боруссии» именно потому что слишком увлекся яркой блондинкой. Претензии в его адрес звучат настолько часто, что Адейеми был вынужден оправдываться:

- Это несправедливо, она не имеет никакого отношения к моей игре. Я сам отвечаю за все. Люди так часто любят осуждать, не понимая ситуацию, - написал в социальных сетях Карим.