«Байер» близок к подписанию испанского нападающего

Форвард «Бетиса» Борха Иглесиас находится в одном шаге от перехода в «Байер».

Переговоры близятся к заключительной стадии – сделка может быть согласована уже в среду, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Леверкузенский клуб арендует 31-летнего игрока до конца сезона с возможностью последующего выкупа за 8 млн евро. Сам испанец хочет попробовать силы в команде Хаби Алонсо.

Борха Иглесиас отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 18 поединках за «Бетис» в нынешней кампании. Как известно, «Байер» видит в нападающем замену травмированному Виктору Бонифасе.