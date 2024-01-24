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«Байер» близок к подписанию испанского нападающего

24 Января 2024 • 01:11 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия М
27.01 20:30

Форвард «Бетиса» Борха Иглесиас находится в одном шаге от перехода в «Байер».

Переговоры близятся к заключительной стадии – сделка может быть согласована уже в среду, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Леверкузенский клуб арендует 31-летнего игрока до конца сезона с возможностью последующего выкупа за 8 млн евро. Сам испанец хочет попробовать силы в команде Хаби Алонсо.

Борха Иглесиас отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 18 поединках за «Бетис» в нынешней кампании. Как известно, «Байер» видит в нападающем замену травмированному Виктору Бонифасе.

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