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«Рома» отказывается отпускать Азмуна в другие клубы

23 Января 2024 • 18:28 Комментировать

Римская «Рома» против ухода арендованного иранского нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. Об этом своих соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, римляне отвергли уже несколько предложений по форварду от других команд. Кстати, одной из них была «Севилья», об интересе которой к Азмуну сообщалось ранее.

Азмун является частью «Ромы» с лета 2023 года. Правда, за свой клуб Сердар почти не забивает – в 13 матчах Серии А он оформил лишь один гол. В «Роме» Азмун находится в рамках аренды до конца текущего сезона, принадлежат права на игрока «Байеру» до лета 2027 года.

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Сегодня, 23 Января
18:28 · Германия. Бундеслига
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