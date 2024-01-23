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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Вердер» прервал свою антирекордную Серию - команда не могла выиграть у «Баварии» 32 матча

23 Января 2024 • 05:56 Комментировать

Восемнадцатый тур немецкого чемпионата Бундеслиги принес сенсацию - немецкий «Вердер» выиграл в Мюнхене у «Баварии», это случилось благодаря голу Митчелла Вайзера.

Успех позволил бременцам прервать антирекордную для немецкого чемпионата серию - они не могли выиграть у «Баварии» аж тридцать два матча кряду в рамках Бундеслиги, что было абсолютным антирекордом чемпионата для всех без исключения команд. Никто и никогда раньше не ждал победу над каким-либо соперником так долго.

В следующем, девятнадцатом туре Бундеслиги «Вердеру» предстоит сыграть с «Фрайбургом».


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Вердер Бавария
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Сегодня, 23 Января
05:56 · Германия. Бундеслига
​«Вердер» прервал свою антирекордную Серию - команда не могла выиграть у «Баварии» 32 матча
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