​«Вердер» прервал свою антирекордную Серию - команда не могла выиграть у «Баварии» 32 матча

Восемнадцатый тур немецкого чемпионата Бундеслиги принес сенсацию - немецкий «Вердер» выиграл в Мюнхене у «Баварии», это случилось благодаря голу Митчелла Вайзера.

Успех позволил бременцам прервать антирекордную для немецкого чемпионата серию - они не могли выиграть у «Баварии» аж тридцать два матча кряду в рамках Бундеслиги, что было абсолютным антирекордом чемпионата для всех без исключения команд. Никто и никогда раньше не ждал победу над каким-либо соперником так долго.

В следующем, девятнадцатом туре Бундеслиги «Вердеру» предстоит сыграть с «Фрайбургом».