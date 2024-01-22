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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» может подписать Иглесиаса на замену травмированному Бонифасе слухи

22 Января 2024 • 16:23 Комментировать
РБ Лейпциг
2:3
Байер Л

Руководство «Байера» ищет возможность замены травмированного нападающего Виктора Бонифасе.

По данным Sky Infos, Борха Иглесиас является главным кандидатом на временную подмену нигерийского форварда. Сообщается, что леверкузенцы планируют взять испанца в аренду с возможностью выкупа. Переговоры между «Байером» и «Бетисом» продолжаются.

Бонифасе забил десять голов при семи ассистах в 16 матчах Бундеслиги, а на счету Иглесиаса одна результативная передача в 11 встречах испанской Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего нападающего «Бетиса» в восемь миллионов евро.

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