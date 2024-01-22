Руководство «Байера» ищет возможность замены травмированного нападающего Виктора Бонифасе.

По данным Sky Infos, Борха Иглесиас является главным кандидатом на временную подмену нигерийского форварда. Сообщается, что леверкузенцы планируют взять испанца в аренду с возможностью выкупа. Переговоры между «Байером» и «Бетисом» продолжаются.

Бонифасе забил десять голов при семи ассистах в 16 матчах Бундеслиги, а на счету Иглесиаса одна результативная передача в 11 встречах испанской Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего нападающего «Бетиса» в восемь миллионов евро.