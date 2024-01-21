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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» одержал волевую победу в Мёнхенгладбахе

21 Января 2024 • 21:34 Комментировать
Боруссия М
1:2
Аугсбург
окончен

В 18-м туре чемпионата Германии играли середняки, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Аугсбург». Игра получилась богатой на опасные моменты. Хозяева повели в середине первого тайма, Жордан Сибачо пробил головой, и соперник блокировал полет мяча, но сам Сибачо удачно сыграл на добивании - 1:0. Уже на второй минуте второго тайма гости отыгрались, Кевин Мбабу навесил, и Филипп Титц головой почти в упор переправил мяч в сетку. Тут же Арне Энгельс вовсе вывел «Аугсбург» вперед.

Гостевая команда в итоге делит 10-е место, у соперника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Боруссия М1:2Аугсбург
(1:0) Сибачо Жордан26'  
  47'Титц Филлип (1:1)
  51'Энгельс Арне (1:2)
Николас МорицСкалли ДжозефФридрих МарвинЭльведи НикоНец Лука  67' 71' (Лайнер Штефан ( 71') Райтц Рокко 46' (Крамер Кристоф ( 46') Коне Куадио 71' (Нойхаус Флориан ( 71') Онора Франк 87' (Ранос Грант-Леон ( 87') Плеа АлассанХак Робин 67' (Нгуму Натан ( 67') Сибачо Жордан
Запасные: Киародиа ФабиоХеррманн ПатрикОльшовски ЯнЯнчке Тони
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсИаго ЛопесРеджбекай Элвис  41'Энгельс Арне 73' (Педерсен Мадс ( 73') Йенсен Фредрик 60' (Якич Кристиян ( 60'  80') Демирович ЭрмединВаргас Рубен 83' (Майер Арне ( 83') Титц Филлип 83' (Бельо Дион Дрене ( 83')
Запасные: Кёмюр МертПфайффер ПатрикГумни РобертБрайтхаупт ТимКоубек Томаш
21 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Мёнхенгладбах

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