«Аугсбург» одержал волевую победу в Мёнхенгладбахе

В 18-м туре чемпионата Германии играли середняки, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Аугсбург». Игра получилась богатой на опасные моменты. Хозяева повели в середине первого тайма, Жордан Сибачо пробил головой, и соперник блокировал полет мяча, но сам Сибачо удачно сыграл на добивании - 1:0. Уже на второй минуте второго тайма гости отыгрались, Кевин Мбабу навесил, и Филипп Титц головой почти в упор переправил мяч в сетку. Тут же Арне Энгельс вовсе вывел «Аугсбург» вперед.
Гостевая команда в итоге делит 10-е место, у соперника на одно очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Сибачо Жордан26'
|47'Титц Филлип (1:1)
|51'Энгельс Арне (1:2)
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Нец Лука 67'71' (Лайнер Штефан (71') •Райтц Рокко46' (Крамер Кристоф (46') •Коне Куадио71' (Нойхаус Флориан (71') •Онора Франк87' (Ранос Грант-Леон (87') •Плеа Алассан•Хак Робин67' (Нгуму Натан (67') •Сибачо Жордан
Запасные: Киародиа Фабио•Херрманн Патрик•Ольшовски Ян•Янчке Тони
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес•Реджбекай Элвис• 41'Энгельс Арне73' (Педерсен Мадс (73') •Йенсен Фредрик60' (Якич Кристиян (60') • 80'Демирович Эрмедин•Варгас Рубен83' (Майер Арне (83') •Титц Филлип83' (Бельо Дион Дрене (83')
21 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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