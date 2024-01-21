«Аугсбург» одержал волевую победу в Мёнхенгладбахе

В 18-м туре чемпионата Германии играли середняки, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Аугсбург». Игра получилась богатой на опасные моменты. Хозяева повели в середине первого тайма, Жордан Сибачо пробил головой, и соперник блокировал полет мяча, но сам Сибачо удачно сыграл на добивании - 1:0. Уже на второй минуте второго тайма гости отыгрались, Кевин Мбабу навесил, и Филипп Титц головой почти в упор переправил мяч в сетку. Тут же Арне Энгельс вовсе вывел «Аугсбург» вперед.

Гостевая команда в итоге делит 10-е место, у соперника на одно очко меньше.