Мор оценил волевую победу «Байера» над «РБ Лейпцигом»

Эдуард Мор прокомментировал победу «Байера» в матче 18-го тура немецкого Бундеслиги против «РБ Лейпцига».

«Именно так команды становятся чемпионами, когда вроде не все складывается по игре, но в концовках дожимают соперника и вырывают победу», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Хаби Алонсо дважды отыгрывались в счёте, на 91-й минуте вырвав победу усилиями Пьеро Инкапье. «Аспириновые» лидируют в турнирной таблице чемпионата, на семь очков опережая «Баварию». У мюнхенцев есть две игры в запасе.