Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мор оценил волевую победу «Байера» над «РБ Лейпцигом»

21 Января 2024 • 15:30 Комментировать
РБ Лейпциг
2:3
Байер Л

Эдуард Мор прокомментировал победу «Байера» в матче 18-го тура немецкого Бундеслиги против «РБ Лейпцига».

«Именно так команды становятся чемпионами, когда вроде не все складывается по игре, но в концовках дожимают соперника и вырывают победу», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Хаби Алонсо дважды отыгрывались в счёте, на 91-й минуте вырвав победу усилиями Пьеро Инкапье. «Аспириновые» лидируют в турнирной таблице чемпионата, на семь очков опережая «Баварию». У мюнхенцев есть две игры в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Эдуард Мор Байер ещё теги

Новости по матчу

20 Января
23:01
Гримальдо – лидер топ-5 лиг по ассистам среди защитников
22:42
«Байер» продлил беспроигрышную серию до 27 матчей – до рекорда остаётся всего пять игр
22:29
«Байер» на 90-й минуте вырвал победу над «РБ Лейпцигом» 2
20:00
«РБ Лейпциг» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
12:33
Ставка и прогноз на матч РБ Лейпциг – Байер чемпионата Германии – 20 января 2024
02:19
РБ Лейпциг - Байер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:48
Хави Симонс принял решение по своему будущему
19 Января
23:21
Названа сумма отступных Шешко – на игрока претендуют гранды АПЛ
17:46
Ставка и прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер Леверкузен чемпионата Германии — 20 января 2024
18 Января
20:54
«РБ Лейпциг» - «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17 Января
12:55
«Бавария» нацелилась на Хави Симонса, будущее игрока в «ПСЖ» выглядит туманно
12:50
«Байер» требует за Вирца 130-150 миллионов евро, но игрок захочет уйти только при одном условии
03:44
Мюллер рассказал, как в «Баварии» относятся к успехам «Байера»
16 Января
12:13
Тухель дал прогноз, как долго будет идти чемпионская гонка с «Байером»
15 Января
13:02
Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил шансы команды на чемпионство в гонке с «Байером»
11:33
«Бавария» заплатит 5 миллионов евро за одного из руководителей «РБ Лейпцига»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет «Реал» решил судьбу Модрича Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится ​Месси и Суарес в деле: «Интер Майами» пугает соперников ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ «Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.01.24 в 17:30
Бавария Бавария
Вердер Вердер
1.17 7.20 17.00
Видео
21.01.24 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Аугсбург Аугсбург
1.93 4.00 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
15:30 · Германия. Бундеслига
Мор оценил волевую победу «Байера» над «РБ Лейпцигом»
15:02 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» близок к покупке форварда «ПСЖ» за 30 миллионов евро
14:35 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» арендовал у «Хоффенхайма» Салаи официально
13:55 · Англия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру
12:49 · Германия. Бундеслига
Шешко летом будет доступен за 50 миллионов евро, нападающий интересен топ-клубам
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, купив нападающего «Байера»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Триппьер прервал отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в топ-клуб
09:12 · Германия. Бундеслига
Сане может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
20 Января
23:01 · Германия. Бундеслига
Гримальдо – лидер топ-5 лиг по ассистам среди защитников
22:42 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил беспроигрышную серию до 27 матчей – до рекорда остаётся всего пять игр
22:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» на 90-й минуте вырвал победу над «РБ Лейпцигом» 2
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов перехватить трансферную цель «Ювентуса»
21:40 · Германия. Бундеслига
​Грифо стал первым игроком в истории клуба, поучаствовавшим в 100 голах в Бундеслиге
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» по Триппьеру
20:18 · Германия. Бундеслига
«Бохум» одолел «Штуттгарт», реализовав один момент
Все новости
Рекомендуем