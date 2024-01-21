«Айнтрахт» близок к покупке форварда «ПСЖ» за 30 миллионов евро

Франкфуртский «Айнтрахт» приближается к трансферу нового нападающего. По информации от Telefoot, «орлы» близки к соглашению с «ПСЖ» по переходу форварда Уго Экитике, который мог оказаться в Бундеслиге ещё летом.

Источник сообщает, что парижская команда хочет выручить за своего футболиста в районе 30 миллионов евро компенсации. Напомним, Экитике находится в «ПСЖ» полтора года, но так и не стал регулярным игроком основного состава.

В этом розыгрыше чемпионата Франции 21-летний Уго провёл всего один матч, в котором сыграл 9 минут. В прошлом сезоне Экитике отметился 3 голами и 4 ассистами в Лиге 1.