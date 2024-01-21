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«Айнтрахт» близок к покупке форварда «ПСЖ» за 30 миллионов евро

21 Января 2024 • 15:02 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Майнц
26.01 22:30

Франкфуртский «Айнтрахт» приближается к трансферу нового нападающего. По информации от Telefoot, «орлы» близки к соглашению с «ПСЖ» по переходу форварда Уго Экитике, который мог оказаться в Бундеслиге ещё летом.

Источник сообщает, что парижская команда хочет выручить за своего футболиста в районе 30 миллионов евро компенсации. Напомним, Экитике находится в «ПСЖ» полтора года, но так и не стал регулярным игроком основного состава.

В этом розыгрыше чемпионата Франции 21-летний Уго провёл всего один матч, в котором сыграл 9 минут. В прошлом сезоне Экитике отметился 3 голами и 4 ассистами в Лиге 1.

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ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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