Защитник «Хоффенхайма» Аттила Салаи перешёл во Фрайбург» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Салаи провёл за «Хоффенхайм» четыре матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Венгрии в 10 миллионов евро.

Напомним, Салаи перешёл в «Хоффенхайм» летом прошлого года из турецкого «Фенербахче».

После 18 туров Бундеслиги «Фрайбург» расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Новая команда Салаи опережает восьмой «Хоффенхайм» на четыре очка.