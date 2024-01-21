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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» арендовал у «Хоффенхайма» Салаи официально

21 Января 2024 • 14:35 Комментировать
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Фрайбург
27.01 17:30

Защитник «Хоффенхайма» Аттила Салаи перешёл во Фрайбург» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Салаи провёл за «Хоффенхайм» четыре матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Венгрии в 10 миллионов евро.

Напомним, Салаи перешёл в «Хоффенхайм» летом прошлого года из турецкого «Фенербахче».

После 18 туров Бундеслиги «Фрайбург» расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Новая команда Салаи опережает восьмой «Хоффенхайм» на четыре очка.

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