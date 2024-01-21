Шешко летом будет доступен за 50 миллионов евро, нападающий интересен топ-клубам

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко может покинуть команду после своего дебютного сезона. Как сообщает Sky Sport Germany, словенский форвард имеет в контракте сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Опция активируется ближайшим летом.

20-летний форвард заранее договорился об отступных, когда обсуждал с «РБ Лейпцигом» условия контракта. Ранее словена связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», где в услугах футболиста заинтересован главный тренер Эрик тен Хаг. Нидерландский специалист хотел пригласить Шешко ещё в те времена, когда молодой игрок выступал за «Ред Булл Зальцбург».

Напомним, в нынешнем сезоне Шешко отметился 3 голами в 15 матчах Бундеслиги.