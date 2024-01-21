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Сане может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

21 Января 2024 • 09:12 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Real Madrid Exclusivo.

По информации источника, французский клуб заинтересован в услугах 28-летнего немца и видит в нём замену для Килиана Мбаппе, который может покинуть команду ближайшим летом. Отмечается, что Сане нравится испанскому наставнику парижан Луису Энрике.

Действующий контракт Сане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе мюнхенской команды 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач.   

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Бавария ПСЖ Лерой Сане Килиан Мбаппе ещё теги

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