Сане может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Real Madrid Exclusivo.

По информации источника, французский клуб заинтересован в услугах 28-летнего немца и видит в нём замену для Килиана Мбаппе, который может покинуть команду ближайшим летом. Отмечается, что Сане нравится испанскому наставнику парижан Луису Энрике.

Действующий контракт Сане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе мюнхенской команды 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач.