Гримальдо – лидер топ-5 лиг по ассистам среди защитников

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо проводит сверхрезультативный сезон.

Испанец отметился двумя голевыми передачами в матче Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (3:2). Во втором случае латераль ассистировал Пьеро Инкапье, забившему победный мяч «фармацевтов» на 91-й минуте. Как отмечает Squawka, именно Гримальдо чаще всех среди защитников пяти ведущих европейских лиг раздаёт результативные пасы в текущем сезоне – уже восемь раз. Экс-футболист «Бенфики» опередил в рейтинге Кирана Триппьера («Ньюкасл») и Педро Порро («Тоттенхэм»), в активе которых по семь ассистов в АПЛ-2023/24.

Примечательно, что в активе Гримальдо также семь забитых голов – лучший результат среди защитников Бундеслиги.