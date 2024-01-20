«Байер» на 90-й минуте вырвал победу над «РБ Лейпцигом»

В центральном матче тура в Бундеслиге «РБ Лейпциг» играл против лидирующего «Байера». Поединок получился достаточно интересным и событийным. На седьмой минуте Хави Симонс получил мяч в центре штрафной и точно пробил - 1:0. Обмен хорошими атаками, но в завершении постоянно чего-то не хватало. А вот в самом начале второй половины гости отыгрались. Алехандро Гримальдо с левого фланга прострелил вдоль ворот, Патрик Шик не пробил, а дальнюю штангу замкнул Нейтан Телла. Дани Ольмо отметился невероятным пасом под удар, и Лои Опенда из пределов штрафной был точен - 2:1. Джонатан Та сравнял счет после навеса с углового. На 90-й минуте у леверкузенцев сработал еще один корнер, подача на дальнюю штангу, а там Пьеро Инкапье головой вколотил мяч в сетку - 2:3.

«РБ Лейпциг» остается четвертым, соперник же на семь очков опережает «Баварию».