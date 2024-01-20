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«Байер» на 90-й минуте вырвал победу над «РБ Лейпцигом»

20 Января 2024 • 22:29 Комментировать
РБ Лейпциг
2:3
Байер Л
окончен

В центральном матче тура в Бундеслиге «РБ Лейпциг» играл против лидирующего «Байера». Поединок получился достаточно интересным и событийным. На седьмой минуте Хави Симонс получил мяч в центре штрафной и точно пробил - 1:0. Обмен хорошими атаками, но в завершении постоянно чего-то не хватало. А вот в самом начале второй половины гости отыгрались. Алехандро Гримальдо с левого фланга прострелил вдоль ворот, Патрик Шик не пробил, а дальнюю штангу замкнул Нейтан Телла. Дани Ольмо отметился невероятным пасом под удар, и Лои Опенда из пределов штрафной был точен - 2:1. Джонатан Та сравнял счет после навеса с углового. На 90-й минуте у леверкузенцев сработал еще один корнер, подача на дальнюю штангу, а там Пьеро Инкапье головой вколотил мяч в сетку - 2:3.

«РБ Лейпциг» остается четвертым, соперник же на семь очков опережает «Баварию».

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:3Байер Л
(1:0) Симонс Хави7'  
  47'Телла Нейтан (1:1)
(2:1) Опенда Лои56'  
  63'Та Джонатан (2:2)
  90'Инкапье Пьеро (2:3)
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 74' (Баумгартнер Кристоф ( 74') Клостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоРаум ДавидСимонс Хави  71' 84' (Элмас Эльиф ( 84') Зайвальд Николас 74' (Хенрихс Бенджамин ( 74') Шлагер Ксавер  87'Ольмо Дани 74' (Кампль Кевин ( 74') Опенда ЛоиШешко Беньямин 74' (Поульсен Юссуф ( 74')
Запасные: Битшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферГулачи ПетерЭдуардо Янник
Градецки ЛукашСтанишич Йосип  38'Та Джонатан  12'Инкапье ПьероФримпонг Жереми 31' (Телла Нейтан ( 31') Гримальдо АлехандроДжака ГранитПаласиос Эсекиэль 88' (Андрих Роберт ( 88') Хофманн ЙонасВирц Флориан  66'Шик Патрик 90' (Гложек Адам ( 90')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПуэрта ГуставоИзекор КенМбамба НоаКоварж МатейАмири Надим
20 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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