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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Грифо стал первым игроком в истории клуба, поучаствовавшим в 100 голах в Бундеслиге

20 Января 2024 • 21:40 Комментировать

В немецком чемпионате Бундеслиги проходят матчи восемнадцатого тура, «Фрайбург» принимал дома «Хоффенхайм» и победил со счетом 3:2. Один из голов забил итальянский нападающий Винченцо Грифо, который, таким образом, добрался до отметки в 100 голевых участий в составе клуба в Бундеслиге.

Грифо стал первым игроком «Фрайбурга», добравшимся до такой отметки с момента сбора подробных статистических данных в высшей лиге немецкого футбола. В следующем туре «Фрайбургу» предстоит сыграть в гостях с «Вердером». Сейчас «бразильцы из Брайсгау» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Винченцо Грифо
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