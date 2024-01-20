«Бохум» одолел «Штуттгарт», реализовав один момент

Ведущий борьбу за выживание «Бохум» в субботу принимал одного из лидеров Бундеслиги, «Штуттгарт». На 50-й минуте хозяева провели быструю атаку, которую завершил Матуш Беро. У швабов было в разы больше ударов по воротам, угловых, равно как и контроля мяча, но отыграться так и не удалось.
Победа со счетом 1:0 позволила «Бохуму» выйти на 12-е место. Идущий третьим «Штутгарт» проиграл третий матч из последних четырех.
Протокол игры
|(1:0) Беро Матуш50'
Риман Мануэль•Оерманн Тим•Машович Эрхан•Лоосли Ноа•Бернардо Фернандес• 36'Лосилья Антони•Патрик Остерхаге•Беро Матуш90' (Хофманн Филипп (90') •Фёрстер Филипп 42'64' (Брошински Мориц (64') • 90'Антви-Аджей Кристофер 41'78' (Виттек Максимилиан (78') • 90'Пасьенса Гонсало64' (Ордец Иван (64')
Нюбель Александр•Вагноман Жоша• 90'Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан 35'75' (Массимо Роберто (75') • 90'Штиллер Анджело•Левелинг Джейми•Мийо Энцо•Фюрих Крис•Ундав Дениз
20 января. Стадион "Воновия Рурштадион".
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