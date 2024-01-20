«Бохум» одолел «Штуттгарт», реализовав один момент

Ведущий борьбу за выживание «Бохум» в субботу принимал одного из лидеров Бундеслиги, «Штуттгарт». На 50-й минуте хозяева провели быструю атаку, которую завершил Матуш Беро. У швабов было в разы больше ударов по воротам, угловых, равно как и контроля мяча, но отыграться так и не удалось.

Победа со счетом 1:0 позволила «Бохуму» выйти на 12-е место. Идущий третьим «Штутгарт» проиграл третий матч из последних четырех.