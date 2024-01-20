Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» одолел «Штуттгарт», реализовав один момент

20 Января 2024 • 20:18 Комментировать
Бохум
1:0
Штутгарт

Ведущий борьбу за выживание «Бохум» в субботу принимал одного из лидеров Бундеслиги, «Штуттгарт». На 50-й минуте хозяева провели быструю атаку, которую завершил Матуш Беро. У швабов было в разы больше ударов по воротам, угловых, равно как и контроля мяча, но отыграться так и не удалось.

Победа со счетом 1:0 позволила «Бохуму» выйти на 12-е место. Идущий третьим «Штутгарт» проиграл третий матч из последних четырех.

Протокол игры  
Бохум1:0Штутгарт
(1:0) Беро Матуш50'  
Риман МануэльОерманн ТимМашович ЭрханЛоосли НоаБернардо Фернандес  36'Лосилья АнтониПатрик ОстерхагеБеро Матуш 90' (Хофманн Филипп ( 90') Фёрстер Филипп  42' 64' (Брошински Мориц ( 64'  90') Антви-Аджей Кристофер  41' 78' (Виттек Максимилиан ( 78'  90') Пасьенса Гонсало 64' (Ордец Иван ( 64')
Запасные: Данило СоаресПасслак ФеликсТиде НикласДашнер ЛукасКвартенг Мориц-Брони
Нюбель АлександрВагноман Жоша  90'Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан  35' 75' (Массимо Роберто ( 75'  90') Штиллер АнджелоЛевелинг ДжеймиМийо ЭнцоФюрих КрисУндав Дениз
Запасные: Раймунд ЛукаПаула РаульСтеригу ЛеонидасМилошевич ЙованШтенцель ПаскальХарагути ГенкиРуо АнтониБредлов Фабиан
20 января. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бохум Штутгарт

Новости по матчу

19 Января
17:40
Интересная ставка и прогноз на матч Бохум — Штутгарт чемпионата Германии — 20 января 2024
18 Января
14:39
Стало известно будущее Гирасси, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Милан»
15 Января
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
2
2.30 3.45 3.05
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Боруссия Д Боруссия Д
0
4
3.75 3.65 1.97
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2
2
4.60 3.85 1.75
Видео
Окончен
Хайденхайм Хайденхайм
Вольфсбург Вольфсбург
1
1
3.05 3.45 2.31
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Штутгарт Штутгарт
1
0
4.60 3.85 1.75
Видео
54 мин
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер Л Байер Л
1
0
2.50 3.55 2.70
Видео
21.01.24 в 17:30
Бавария Бавария
Вердер Вердер
1.17 7.20 17.00
Видео
21.01.24 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Аугсбург Аугсбург
1.93 4.00 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» по Триппьеру
20:18 · Германия. Бундеслига
«Бохум» одолел «Штуттгарт», реализовав один момент
20:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:47 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» дожал «Хоффенхайм», оставшись в меньшинстве
19:43 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» забил больше «Вольфсбурга», но довольствовался ничьей
19:41 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» на последних секундах упустил победу над главным аутсайдером
19:37 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд забила 4 гола в ворота «Кёльна»
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с Триппьером слухи
17:00 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
16:35 · Германия. Бундеслига
Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Кёльном»
16:20 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, есть ли у Дайера шанс дебютировать за «Баварию» в матче против «Вердера»
14:38 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слухи об уходе де Лигта
14:20 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, чего ждёт от «Вердера» в ближайшем туре Бундеслиги
14:06 · Германия. Бундеслига
Тухель назвал лучшую позицию Сане
14:00 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, какого правого защитника хочет пригласить «Бавария»
Все новости
Рекомендуем