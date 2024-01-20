Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» дожал «Хоффенхайм», оставшись в меньшинстве

20 Января 2024 • 19:47 Комментировать
Фрайбург
3:2
Хоффенхайм
окончен

«Фрайбург» с «Хоффенхаймом» выдали самый зрелищный матч 18-го тура Бундеслиги. Команды постоянно шли вперед, что привело к результативному поединку. Гол Лукаса Хёлера позволил хозяевам выиграть первый тайм. После перерыва стороны обменялись меткими ударами Винченцо Грифо и Ваута Вегхорста, а на 77-й минуте Максимилиан Бейер сделал счет 2:2.  Мануэль Гульде получил вторую желтую карточку, но тут же его команда в меньшинстве вырвала победу, это пробил Роланд Шаллаи - 3:2.

«Фрайбург» идет седьмым, «Хоффенхайм» - следом.

Протокол игры  
Фрайбург3:2Хоффенхайм
(1:0) Хёлер Лукас37'  
(2:0) Грифо Винченцо55'  
  57'Вегхорст Ваут (2:1)
  77'Бейер Максимилиан (2:2)
(3:2) Шаллаи Роланд85'  
Атуболу НоаСильдиллия КилианнГинтер МаттиасГульде Мануэль  43'  82'Макенго ЖордиЭггештайн МаксимилианШаллаи Роланд 88' (Кайтель Янник ( 88') Рохль Мерлин 84' (Хёфлер Николас ( 84') Грифо Винченцо  56' 75' (Кюблер Лукас ( 75') Грегорич МихаэльХёлер Лукас 84' (Вайсхаупт Ноа ( 84')
Запасные: Мюллер ФлорианАдаму ЧуквубикеФилипп Максимилиан
Бауманн ОливерКабак Озан  31'Гриллич ФлорианНсоки Стенли 90' (Бишоф Том ( 90') Стах АнтонКадержабек Павел  8' 60' (Тохумджу Умут ( 60') Крамарич АндрейБеккер Финн 60' (Бебу Ила ( 60') Бюльтер Мариус 60' (Сков Роберт ( 60') Вегхорст ВаутБейер Максимилиан
Запасные: Акпогума КевинСалаи АттилаФилипп Лука  87'Конте БамбасеБрукс Джон
20 января. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Хоффенхайм

Новости по матчу

19 Января
17:22
Ставка и прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм чемпионата Германии — 20 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
2
2.30 3.45 3.05
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Боруссия Д Боруссия Д
0
4
3.75 3.65 1.97
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2
2
4.60 3.85 1.75
Видео
Окончен
Хайденхайм Хайденхайм
Вольфсбург Вольфсбург
1
1
3.05 3.45 2.31
Видео
131 мин
Бохум Бохум
Штутгарт Штутгарт
1
0
4.60 3.85 1.75
Видео
20.01.24 в 20:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер Л Байер Л
2.50 3.55 2.70
Видео
21.01.24 в 17:30
Бавария Бавария
Вердер Вердер
1.17 7.20 17.00
Видео
21.01.24 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Аугсбург Аугсбург
1.93 4.00 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
19:47 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» дожал «Хоффенхайм», оставшись в меньшинстве
19:43 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» забил больше «Вольфсбурга», но довольствовался ничьей
19:41 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» на последних секундах упустил победу над главным аутсайдером
19:37 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд забила 4 гола в ворота «Кёльна»
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с Триппьером слухи
17:00 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
16:35 · Германия. Бундеслига
Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Кёльном»
16:20 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, есть ли у Дайера шанс дебютировать за «Баварию» в матче против «Вердера»
14:38 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слухи об уходе де Лигта
14:20 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, чего ждёт от «Вердера» в ближайшем туре Бундеслиги
14:06 · Германия. Бундеслига
Тухель назвал лучшую позицию Сане
14:00 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, какого правого защитника хочет пригласить «Бавария»
13:04 · Германия. Бундеслига
«Наполи» перехватил у «Баварии» полузащитника
10:30 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Баварии» Тухель одобрил возможную покупку Триппьера
03:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» задумалась о продаже де Лигта
Все новости
Рекомендуем