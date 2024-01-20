«Фрайбург» дожал «Хоффенхайм», оставшись в меньшинстве

«Фрайбург» с «Хоффенхаймом» выдали самый зрелищный матч 18-го тура Бундеслиги. Команды постоянно шли вперед, что привело к результативному поединку. Гол Лукаса Хёлера позволил хозяевам выиграть первый тайм. После перерыва стороны обменялись меткими ударами Винченцо Грифо и Ваута Вегхорста, а на 77-й минуте Максимилиан Бейер сделал счет 2:2. Мануэль Гульде получил вторую желтую карточку, но тут же его команда в меньшинстве вырвала победу, это пробил Роланд Шаллаи - 3:2.
«Фрайбург» идет седьмым, «Хоффенхайм» - следом.
Протокол игры
|(1:0) Хёлер Лукас37'
|(2:0) Грифо Винченцо55'
|57'Вегхорст Ваут (2:1)
|77'Бейер Максимилиан (2:2)
|(3:2) Шаллаи Роланд85'
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль 43'• 82'Макенго Жорди•Эггештайн Максимилиан•Шаллаи Роланд88' (Кайтель Янник (88') •Рохль Мерлин84' (Хёфлер Николас (84') •Грифо Винченцо 56'75' (Кюблер Лукас (75') •Грегорич Михаэль•Хёлер Лукас84' (Вайсхаупт Ноа (84')
Запасные: Мюллер Флориан•Адаму Чуквубике•Филипп Максимилиан
Бауманн Оливер•Кабак Озан• 31'Гриллич Флориан•Нсоки Стенли90' (Бишоф Том (90') •Стах Антон•Кадержабек Павел 8'60' (Тохумджу Умут (60') •Крамарич Андрей•Беккер Финн60' (Бебу Ила (60') •Бюльтер Мариус60' (Сков Роберт (60') •Вегхорст Ваут•Бейер Максимилиан
Запасные: Акпогума Кевин•Салаи Аттила•Филипп Лука• 87'Конте Бамбасе•Брукс Джон
20 января. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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