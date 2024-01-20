«Фрайбург» дожал «Хоффенхайм», оставшись в меньшинстве

«Фрайбург» с «Хоффенхаймом» выдали самый зрелищный матч 18-го тура Бундеслиги. Команды постоянно шли вперед, что привело к результативному поединку. Гол Лукаса Хёлера позволил хозяевам выиграть первый тайм. После перерыва стороны обменялись меткими ударами Винченцо Грифо и Ваута Вегхорста, а на 77-й минуте Максимилиан Бейер сделал счет 2:2. Мануэль Гульде получил вторую желтую карточку, но тут же его команда в меньшинстве вырвала победу, это пробил Роланд Шаллаи - 3:2.

«Фрайбург» идет седьмым, «Хоффенхайм» - следом.