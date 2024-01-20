«Хайденхайм» забил больше «Вольфсбурга», но довольствовался ничьей

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Хайденхайм» и «Вольфсбург», встретились в матче 18-го тура. В равной борьбе гости повели уже на седьмой минуте после удара Вацлава Черны. Ян Шёппнер поразил другие ворота на 21-й минуте, но судьи усмотрели там вне игры. А вот в компенсированное время хозяева отыгрались, правда, благодаря автоголу Морица Дженца. В середине второго тайма Тим Кляйндинст отличился, но и это взятие ворот гостей отменяется - офсайд.
В итоге 1:1, хозяева остаются девятыми, противник идет следом.
Протокол игры
|7'Черны Вацлав (0:1)
|(1:1) Дженц Мориц45'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен82' (Пик Флориан (82') •Шёппнер Ян•Малони Леннард72' (Сесса Кевин (72') •Бек Адриан•Бесте Ян-Никлас89' (Доведан Никола (89') •Кляйндинст Тим
Кастельс Коэн•Меле Йоаким•Борнаув Себастьян76' (Dzenan Pejcinovic (76') •Дженц Мориц•Рожерио да Силва•Герхардт Янник 45'90' (Амоако Кофи (90') •Арнольд Максимилиан•Черны Вацлав76' (Лакруа Максанс (76') •Майер Ловро46' (Томаш Тьягу (46') •Каминьски Якуб62' (Паредес Кевин (62') •Винд Йонас
Запасные: Коцца Николя•Перван Павао•Фишер Килиан•Зесигер Седрик
20 января. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
Бан пользователя