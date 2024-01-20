«Хайденхайм» забил больше «Вольфсбурга», но довольствовался ничьей

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Хайденхайм» и «Вольфсбург», встретились в матче 18-го тура. В равной борьбе гости повели уже на седьмой минуте после удара Вацлава Черны. Ян Шёппнер поразил другие ворота на 21-й минуте, но судьи усмотрели там вне игры. А вот в компенсированное время хозяева отыгрались, правда, благодаря автоголу Морица Дженца. В середине второго тайма Тим Кляйндинст отличился, но и это взятие ворот гостей отменяется - офсайд.

В итоге 1:1, хозяева остаются девятыми, противник идет следом.