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«Хайденхайм» забил больше «Вольфсбурга», но довольствовался ничьей

20 Января 2024 • 19:43 Комментировать
Хайденхайм
1:1
Вольфсбург
окончен

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Хайденхайм» и «Вольфсбург», встретились в матче 18-го тура. В равной борьбе гости повели уже на седьмой минуте после удара Вацлава Черны. Ян Шёппнер поразил другие ворота на 21-й минуте, но судьи усмотрели там вне игры. А вот в компенсированное время хозяева отыгрались, правда, благодаря автоголу Морица Дженца. В середине второго тайма  Тим Кляйндинст отличился, но и это взятие ворот гостей отменяется - офсайд.

В итоге 1:1, хозяева остаются девятыми, противник идет следом.

Протокол игры  
Хайденхайм1:1Вольфсбург
  7'Черны Вацлав (0:1)
(1:1) Дженц Мориц45'  
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасДинкчи Эрен 82' (Пик Флориан ( 82') Шёппнер ЯнМалони Леннард 72' (Сесса Кевин ( 72') Бек АдрианБесте Ян-Никлас 89' (Доведан Никола ( 89') Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен ТимШиммер ШтефанЯнеш ЛукаБуш МарнонАйхер ВитусТоеркауф Норман
Кастельс КоэнМеле ЙоакимБорнаув Себастьян 76' (Dzenan Pejcinovic ( 76') Дженц МорицРожерио да СилваГерхардт Янник  45' 90' (Амоако Кофи ( 90') Арнольд МаксимилианЧерны Вацлав 76' (Лакруа Максанс ( 76') Майер Ловро 46' (Томаш Тьягу ( 46') Каминьски Якуб 62' (Паредес Кевин ( 62') Винд Йонас
Запасные: Коцца НиколяПерван ПаваоФишер КилианЗесигер Седрик
20 января. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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