«Айнтрахт» на последних секундах упустил победу над главным аутсайдером

В 18-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» гостил у главного аутсайдера соревнований, «Дармштадта». Поединок получился малособытийным с небольшим количеством ударов по воротам. Нильс Нкунку забил за фаворитов на 33-й минуте. В самом начале второго тайма у Саши Калайджича не получился удар по воротам, но Ансгар Кнауфф переправил мяч в сетку - 0:2. Вскоре Лука Пфайффер не смог переиграть вратаря. Но Юлиан Юстван успешно добил мяч - 1:2. И все же в компенсированное время хозяева спаслись после удара Кристофа Клярера - 2:2.
«Дармштадт» остается последним, а противник - шестым.
Протокол игры
|33'Нкунку Нильс (0:1)
|51'Кнауфф Ансгар (0:2)
|(1:2) Юстван Юлиан61'
|(2:2) Кларер Кристоф90'
Шуэн Марсель•Ридель Клеменс•Кларер Кристоф•Маглица Матей 19'46' (Мюллер Андреас (46') •Бадер Маттиас•Нюрнбергер Фабиан79' (Кемпе Тобиас (79') •Франич Бартол79' (Вильхельмссон Оскар (79') •Холланд Фабиан89' (Циммерман Кристоф (89') •Юстван Юлиан•Скарке Тим80' (Карич Эмир (80') •Пфайффер Лука
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Эбимбе Эрик90' (Роде Себастьян (90') •Нкунку Нильс•Ларссон Хуго•Гётце Марио90' (Смолчич Хрвое (90') •Кнауфф Ансгар89' (Нганкам Жессик (89') •Ван де Бек Донни64' (Бута (64') • 68'Калайджич Саша89' (Хёуге Йенс (89')
Запасные: Граль Йенс•Макс Филипп•Ааронсон Пакстен•Хасебе Макото
20 января. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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