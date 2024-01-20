«Айнтрахт» на последних секундах упустил победу над главным аутсайдером

В 18-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» гостил у главного аутсайдера соревнований, «Дармштадта». Поединок получился малособытийным с небольшим количеством ударов по воротам. Нильс Нкунку забил за фаворитов на 33-й минуте. В самом начале второго тайма у Саши Калайджича не получился удар по воротам, но Ансгар Кнауфф переправил мяч в сетку - 0:2. Вскоре Лука Пфайффер не смог переиграть вратаря. Но Юлиан Юстван успешно добил мяч - 1:2. И все же в компенсированное время хозяева спаслись после удара Кристофа Клярера - 2:2.

«Дармштадт» остается последним, а противник - шестым.