Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Кёльном»

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Германии с «Кёльном».

Встреча между командами пройдет сегодня, 20 января.

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель (вр), Шлоттербек, Эзкан, Санчо, Фюллькруг, Брандт, Забитцер, Мален, Матсен, Мёнье, Зюле.

Матч 18-го тура Бундеслиги между «Кёльном» и «Боруссией» должен стартовать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Боруссия» одолела своего соперника со счетом 1:0.