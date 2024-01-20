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Чемпионат Германии. Бундеслига

Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Кёльном»

20 Января 2024 • 16:35 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 4.50 X 4.30 2 1.73
Через 0 ч. 15 мин.

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Германии с «Кёльном».

Встреча между командами пройдет сегодня, 20 января.

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель (вр), Шлоттербек, Эзкан, Санчо, Фюллькруг, Брандт, Забитцер, Мален, Матсен, Мёнье, Зюле.

Матч 18-го тура Бундеслиги между «Кёльном» и «Боруссией» должен стартовать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Боруссия» одолела своего соперника со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джедон Санчо

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