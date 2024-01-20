Хави Симонс принял решение по своему будущему

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс, арендованный у «ПСЖ», готов задержаться в Германии.

Как известно, «красные быки» намерены сохранить 20-летнего футболиста в своих рядах путём продления аренды. Как информирует журналист Адриен Гренье со ссылкой на Sky Sport, сам Хави Симонс также хотел бы провести в «РБ Лейпциге» ещё один сезон. Клубы обсудят сделку после завершения текущей кампании.

В активе нидерландца шесть забитых мячей и девять результативных передач в 26 матчах за «РБ Лейпциг». Контракт атакующего хавбека с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года. Стоимость восходящей звезды оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.