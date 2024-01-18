Молодой полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан Бундеслигой лучшим игроком минувшего декабря. Так, в активе Флориана в четырёх сыгранных в составе «фармацевтов» матчах набралось четыре голевых действия, а именно два забитых гола и два ассиста.

Отметим, что противостояли Вирцу в борьбе за звание не самые слабые конкуренты. Это форвард «Баварии» Гарри Кейн, его одноклубники Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо, а также представители «РБ Лейпцига» - Луи Опенда и Хави Симонс.

Всего у Флориана набралось уже пять голов и семь ассистов в 17 матчах Бундеслиги. Его клуб первый в турнирной таблице.