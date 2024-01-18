Матч 18-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Унионом» будет перенесён

Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и берлинским «Унионом», который запланирован на 19 января, будет перенесён на другой день из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Отмечается, что из-за большого скопления льда на трибунах домашняя арена «Майнца» была признана небезопасной для болельщиков. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

После 17 туров Бундеслиги «Унион» занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая 16-й «Майнц» на три очка. Матч этих команд в первом круге завершился уверенной победой коллектива из Берлина со счётом 4:1.