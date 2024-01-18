«Реал Сосьедад» пополнился нападающим Шеральдо Бекером, который ранее выступал за берлинский «Унион». Об этом сообщает пресс-служба клуба испанской Ла Лиги.

Отмечается, что Бекер сможет помочь «Реал Сосьедаду» в Лиге чемпионов, несмотря на то, что он выступал за «Унион» на групповом этапе главного клубного турнира Европы. В новой команде 28-летний футболист получил 11-й номер.

В текущем сезоне Бекер провёл за «Унион» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Суринама в 12 миллионов евро.

После 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.