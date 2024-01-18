​Шустер: «Франц всегда был моим идолом»

Бывший футболист «Барселоны» и наставник мадридского «Реала», Бернд Шустер, поделился своими мыслями по поводу смерти Франца Беккенбауэра. Он заявил, что легендарный футболист и тренер был его идолом:

- Франц всегда был моим идолом. Я болел за него с детства, я начал играть для того, чтобы стать таким, как он. Его элегантность и его способность считывать игру были уникальными. Его смерть крайне опечалила меня, - признался Шустер, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Шу стер закончил свою игровую карьеру в 1997 году в мексиканском «УНАМ Пумас».