​Киммих снова стал отцом – он возобновит тренировки в пятницу

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил о том, что полузащитник команды Йозуа Киммих снова стал отцом. 28-летний футболист должен возобновить тренировки с командой в пятницу. О словах Тухеля в социальных сетях пишет журналист Максимилиан Кох.

Стоит сказать, что Йозуа Киммих стал отцом в третий раз: в 2019 году возлюбленная родила футболисту сына, а в 2020 году – дочь.

В сезоне 2023/2024 Киммих поучаствовал в 21 матче «Баварии». На счету футболиста один гол и шесть результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.