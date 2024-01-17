​Мюллер рассказал, чем ему не нравится современный футбол

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о современном футболе. По словам футболиста, он считает нынешний футбол слишком мягким.

«Я должен быть честным и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть своё очарование. Это не обязательно должно быть бесчеловечно, но тренерам должно быть разрешено проявлять определённый уровень жёсткости по отношению к своим игрокам», - цитирует Мюллера BuliNews.

В сезоне 2023/2024 Томас Мюллер провёл за «Баварию» 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и семь результативных передач на партнёров.