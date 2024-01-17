«Байер» требует за Вирца 130-150 миллионов евро, но игрок захочет уйти только при одном условии

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц с большой долей вероятности останется в своём клубе ближайшим летом. Как сообщает издание Bild, шансы на ход немца достаточно малы, но они всё же есть.

Источник отмечает, что «фармацевты» требуют за 20-летнего Вирца 130-150 миллионов евро компенсации. Если главный тренер «Байера» Хаби Алонсо останется в команде на следующий сезон, Флориан намерен продолжить работу с испанским специалистом. Многие европейские топ-клубы, включая мюнхенскую «Баварию», активно следят за ситуацией.

Сообщается, что «Байер» также в ближайшее время может предложить Вирцу новый контракт. На счету хавбека 5 голов и 7 ассистов в этом розыгрыше Бундеслиги.