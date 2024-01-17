«Бавария» нашла в «Реале» замену Нойеру

Мюнхенская «Бавария» занимается поиском преемника для вратаря команды Мануэля Нойера, об этом сообщают журналисты Ok Diario.

Согласно сведениям источника, в поле зрения немецкого топ-клуба попал украинский голкипер Андрей Лунин, правами на которого владеет мадридский «Реал». Срок действующего трудового договора между игроком и «королевским» клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость Андрея оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 11 поединках за «королевский» клуб. Голкипер пропустил семь мячей.

«Челси» хочет купить вратаря «Реала»