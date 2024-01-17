Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла в «Реале» замену Нойеру

17 Января 2024 • 12:04 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» занимается поиском преемника для вратаря команды Мануэля Нойера, об этом сообщают журналисты Ok Diario.

Согласно сведениям источника, в поле зрения немецкого топ-клуба попал украинский голкипер Андрей Лунин, правами на которого владеет мадридский «Реал». Срок действующего трудового договора между игроком и «королевским» клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость Андрея оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 11 поединках за «королевский» клуб. Голкипер пропустил семь мячей.

«Челси» хочет купить вратаря «Реала»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Мануэль Нойер Андрей Лунин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
12:11 · Англия. Премьер-лига
Корнеев — о возвращении Санчо в «Боруссию»: Это феноменальная футбольная сказка
12:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла в «Реале» замену Нойеру
11:51 · Англия. Премьер-лига
Танганга не отыграл ни одной минуты в Бундеслиге за «Аугсбург», игрок возвращается в «Тоттенхэм»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить Киммиха
08:35 · Германия. Бундеслига
Джака получил престижную награду в Швейцарии
04:33 · Германия. Бундеслига
Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо слухи
03:44 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал, как в «Баварии» относятся к успехам «Байера»
00:01 · Германия. Бундеслига
Стало известно, насколько серьёзна травма де Лигта
16 Января
23:23 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал возможное возвращение Крооса в сборную Германии
22:29 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Я понимаю, что никогда не был волшебником, как Месси и Зидан»
22:03 · Германия. Бундеслига
Де Лигт получил новую травму
21:47 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «С нетерпением жду нового опыта с «Баварией»
20:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» намерен усилить атаку после травмы ведущего форврада
20:21 · Германия. Бундеслига
Тухель: Кейн — скромный парень, но на поле он становится акулой
17:20 · Германия. Бундеслига
​Тухель: В Англии меня ценили больше, чем в Германии
Все новости
Рекомендуем