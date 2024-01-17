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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джака получил престижную награду в Швейцарии

17 Января 2024 • 08:35 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака получил престижную награду у себя на родине. 31-летнего хавбека, ныне выступающего за леверкузенский «Байер», признали лучшим футболистом года в Швейцарии.

Стоит отметить, что Гранит получил эту награду в третий раз за свою карьеру.

Джака перебрался в немецкий клуб летом минувшего года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.

После 17 сыгранных туров чемпионата Германии «Байер» набрал 45 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.

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Гранит Джака Байер
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