«Байер» намерен усилить атаку после травмы ведущего форврада

Не так давно в карьере форварда «Байера» Виктора Бонифасе случилось очень неприятное событие. Нигериец травмировал пах – из-за этого он не играет на проходящем сейчас Кубке Африки.

Более того, как сообщает Флориан Плеттенберг, «Байер» планирует в связи с травмой Виктора усилить свою атаку и приобрести ещё одного форварда. Травма Бонифасе не позволяет ему вылечиться и выйти на поле спустя одну-две недели.

В рамках 23 официальных матчах текущего сезона Бонифасе помог лидеру Бундеслиги 16 голами. 10 из них он оформил в рамках чемпионата Германии, четыре в Лиге Европы и ещё два – в Кубке Германии.

Также нападающими «Байера» являются Патрик Шик и молодой Адам Хложек.