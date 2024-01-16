Гаттузо может заполучить игрока «Боруссии»

Атакующий полузащитник Джованни Рейна получает мало игрового времени в дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне американец лишь дважды попадал в стартовый состав «шмелей». Учитывая ситуацию, Рейна может пойти на смену клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как сообщает L’Equipe, подписать Рейну может «Марсель». Интерес к этому футболисту проявляет Дженнаро Гаттузо, являющийся главным тренером французской команды.

Джованни Рейне 21 год. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают американского футболиста в 20 миллионов евро.