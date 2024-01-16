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​Де Лигт может уйти из «Баварии», но не сейчас

16 Января 2024 • 16:22 Комментировать

Защитник Маттейс де Лигт не на 100% доволен своим положением в «Баварии». Как сообщает немецкий Sky, нидерландский футболист может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что заполучить де Лигта хочет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Этот специалист уже тренировал Маттейса в амстердамском «Аяксе».

Маттейсу де Лигту 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 65 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 де Лигт провёл 12 матчей. В них защитник записал на свой счёт один забитый гол.

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